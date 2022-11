I registratori di cassa intelligenti di Mooney continuano a crescere

(Di lunedì 7 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha diffuso i dati relativi a Easy, il registratore ditelematico con strumenti in cloud, nato nel 2018 con l'obiettivo di semplificare le operazioni di vendita per tutti gli esercenti attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. In poco più di 2 anni di presenza sul mercato, Easyè stato scelto in Italia da oltre 10.000 attività commerciali e, considerando il periodo gennaio-settembre 2022, sono stati emessi più di 89 milioni di scontrini (in crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021) per un volume di transato pari a 771 milioni di euro (+20% rispetto al 2021). Le fatture elettroniche registrate sono state circa 100 mila. A trainare la crescita le attività di ristorazione (+222%) e quelle ...

Notiziario USPI

... la cui partecipazione resta grauita, dovrebbe partire dalla metà del prossimo anno, a meno che non ci sia un intervento del governo Meloni, e prevede anche l'aggiornamento deidiCiò significa chedidovranno essere aggiornati per il nuovo sistema. L'Agenzia sta studiando modalità compatibili con le macchine attualmente a disposizione delle attività per non ...