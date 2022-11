“I rave illegali ora sono diventati illegalissimi” | l’affondo di Luciana Littizzetto che smonta la narrazione del governo | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il, in occasione del secondo Consiglio dei Ministri (il primo dopo quello necessario per ufficializzare le nomine tra i vertici dei vari dicasteri) ha dato altissima priorità a una normativa contro iparty. Lo ha fatto utilizzato uno degli strumenti che indicano “l’urgenza”: il decreto legge. Quel testo scritto male, anzi malissimo, che – secondo ladegli attori di Palazzo Chigi, va a creare una nuova fattispecie di reato ma che, in realtà, va a toccare elementi chestati già etichettato come “reati”. Insomma, un dl bandiera per solleticare le pance sensibili degli elettori che hanno (poco più di un mese fa) votato per una nuova maggioranza parlamentare. Eha deciso di raccogliere – suggerendole al ...