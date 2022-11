I Pinguini Tattici Nucleari chiudono l’anno con un nuovo album | arriva “Fake news”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Icontinuano la loro scalata verso l’apice del successo. La band capitanata da Riccardo Zanotti darà voce prima della fine di un anno da record a unche raccoglierà alcune dei singoli usciti nel corso dell’estate, ma anche i nuovi brani che sentiremo dal vivo nel prossimo tour negli stadi programmato per l’estate 2023 e già sold out. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con Ringo Starr, il successo deiè stato quasi inarrestabile. La band nell’ultimo anno ha raggiunto importanti risultati per la loro carriera, confermandosi uno dei gruppi musicali più influenti sulla nuova scena musicale contemporanea. Diretti, ironici, ma anche sentimentali: i...

Scende al quarto posto Ricordi , secondo singolo dopo Dentista Croazia ad anticipare il nuovo disco deiNucleari . Precipitano al quinto posto i Maneskin con The Loneliest , ultima ...Le classifiche Airplay della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre vedono iNucleari confermarsi al primo posto con il singolo "Ricordi", Marco Mengoni stabile in seconda posizione con "Tutti i miei ricordi". Nella chart degli artisti esordienti più trasmessi,...I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo album. Il titolo Fake News. La band spiega il significato del titolo e rivela la data di uscita del disco.E' il giorno del Next generation Fest. Oltre 2000 ragazze e ragazzi della Generazione Z si sobo riuniti al Teatro del Maggio di Firenze per partecipare all'evento italiano dell'Anno europeo dei Giovan ...