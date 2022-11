“I migranti? Champagne!” | le telefonate imbarazzanti del capo-Ong Casarini

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/giordano.mp4 A proposito di “tromboni“, non c’è nessun trombone più trombone di chi si riempie la bocca con la solidarietà. “Quando ci si dichiara solidali con qualcuno in genere è per prendergli qualcosa”, diceva Vilfredo Pareto. E ahimè ogni giorno ne abbiamo una conferma. In queste ore è tutto un gran parlare di solidarietà: i primi sono i tedeschi, che vogliono darci lezioni di solidarietà sui, proprio loro che da anni dovrebbero accogliere gli immigrati sbarcati in Italia secondo i principi del ricollocamento. Vi ricordate? Vi ricordate quanti accordi europei, quanti vertici a Malta, Bruxelles… e il ricollocamento, la spartizione… Certo, la situazione va risolta a livello europeo, come dice anche il Papa, peccato che questi maestri di solidarietà se ne fregano ...