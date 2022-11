(Di lunedì 7 novembre 2022) Una fondazione è nata per creare un santuario per i cetacei addestrati e scaricati dall'uomo, come il'spia' trovato nel 2019 in un fiordo norvegese con la scritta 'attrezzatura di San ...

Una fondazione è nata per creare un santuario per i cetacei addestrati e scaricati dall'uomo, come il'spia' trovato nel 2019 in un fiordo norvegese con la scritta 'attrezzatura di San ...Da presunta spia a star di YouTube a musa ispiratrice di un 'santuario' nei fiordi norvegesi: è, balenadalla vita avventurosa e, forse, a lieto fine. Nel 2019 il cetaceo bianco è stato individuato nei pressi del villaggio di pescatori di Inga in Norvegia e che fosse speciale lo ...Una fondazione è nata per creare un santuario per i cetacei addestrati e scaricati dall'uomo, come il beluga 'spia' trovato nel 2019 in un fiordo norvegese con la scritta 'attrezzatura di San Pietrobu ...Hvaldimir è una balena baluga fuggita dalla Russia. È stato trovato tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2019 a Rolvsøya ...