Hunger Games | cosa ne pensa Jennifer Lawrence del prequel

(Di lunedì 7 novembre 2022)ricorda con affetto i tempi trascorsi sul set di, trilogia che le ha permesso di entrare di diritto nella pop culture e nell’impero delle attrici più amate in quel di Hollywood. Manedel filmcon Rachel Zegler? Sono trascorsi esattamente dieci anni dall’uscita dial cinema. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, ha introdotto al pubblico del grande schermo il mondo distopico in cui vive Katniss Everdeen. Un mondo diviso in distretti e dove la sorte chiama, ogni anno, giovanissimi da lanciare in pasto all’arena. La storia di Katniss nasce dallo spirito di sacrificio. Sua sorella Prim viene estratta come tributo, ma Katniss prende il suo posto e condivide ...

NerdPool

Si sono concluse ufficialmente le riprese di: La ballata dell'usignolo e del serpente , l'atteso prequel della saga di. LEGGI -: Rachel Zegler ci porta sul set del prequel in fase di riprese LEGGI " ...L'attrice in una intervista al 'New York Times' ha spiegato che era solita bere e fumare marijuana con i suoi colleghi Liam Hemsworth e Josh Hutcherson Per Jennifer Lawrence la saga di '' è stata l'occasione di diventare una stella mondiale del cinema, ma non senza qualche difficoltà. L'attrice ha raccontato in un'intervista al ' New York Times ', che all'epoca per ... Hunger Games, il prequel fa sentire Jennifer Lawrence ‘vecchia come la muffa’ Si sono concluse ufficialmente le riprese di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga ...Ma è stata la serie fantasy The Hunger Games, in cui interpretava la protagonista Katniss Everdeen, a darle fama planetaria (fino a farle «avere paura dei tredicenni», ovviamente suoi fan). Ora che di ...