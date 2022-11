Honda e | N2 | il nuovo concept elettrico presentato in Cina

ha presentato in Cina unconcept di berlina elettrica . Si chiamae:N2 ed è il primo passo di uncorso di prototipi a zero emissioni della serie e:N , presentata lo scorso anno.... l'idea di unspazio per la mobilità e il design - ha spiegato Toshiro Nibe, presidente diMotor - In Cina,continuerà a fornire un'ampia gamma di prodotti per la mobilità elettrica ...La Honda ha presentato al China International Import Expo di Shanghai ... Il lettering sul portellone, con la scritta estesa in corsivo, è ripreso dalla nuova Prologue Ev che debutterà invece negli ...in questo quadro fortemente positivo, la Honda Motor ha deciso di ritagliarsi uno spazio dedicato. A partire dal 2021, infatti, la multinazionale giapponese ha inaugurato una nuova gamma green ...