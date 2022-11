Hockey prato | la Lorenzoni si aggiudica la Coppa Italia al femminile

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Week-end dedicato allaper quanto riguarda l’sual: la stagione con il campionato deve ancora iniziare, ma nel frattempo è stato assegnato il primo trofeo. A trionfare in quel di Mogliano (Macerata) è l’HF: la compagine piemontese agguanta il suo decimo trionfo nella storia, imponendosi nella finalissima per 2-1 sul Butterfly, con le reti di Kasianova al 42’ e Barberis al 45’. Terza piazza che va all’Amsicora che nella finalina batte per 4-1 sull’HP Milano. Assegnati anche i premi individuali: Miglior portiere: Alina Fadieieva; Miglior giocatrice: Lisa di Blasi; Miglior realizzatrice: Eleonora Di Paola. Foto: FIH