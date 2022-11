Hockey Pista | Mondiali femminili 2022 | una buona Italia perde il primo incontro Con l’Argentina finisce 2-1

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una gagliardacede di misura al cospetto delin occasione della partita inaugurale dei Campionatidisu, quest’anno allestiti all’interno dei World Skate Games in scena proprio a Buenos Aires a San Juan. Dopo una partita combattuta infatti le azzurre sono uscite sconfitte dallo Stadio UPCN per 2-1, in un match deciso tutto nella seconda frazione. Un risultato che forse non esprime al meglio quanto mostrato in. A tenere il controllo del gioco sono state le padrone di casa, fin da subito arrembanti con buone trame offensive ma con una scarsa qualità realizzativa. I primi cinque minuti sono tutti a trazione sudamericana, complici un paio di incursioni di livello, tra cui un penalty prontamente ...