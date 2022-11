Hockey pista | Mondiali 2022 | Italia-Cile | un esordio da non sbagliare per gli azzurri

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo una lunga attesa e una lunga preparazione, l’maschile seniores di Alessandro Bertolucci è pronta a iniziare idisu, evento che si terrà all’interno dei World Skate Games. A San Juan, in Argentina, gliesordiranno nel Gruppo A (oggi ore 21:30ne) contro un avversario ostico come il, che sicuramente cercherà di giocare un brutto scherzo a Barozzi e compagni. La chiave per cercare di battere ini? Tecnica, imprevedibilità e ritmo: un trittico di elementi che non dovrà mai mancare per non appiattire il volume di gioco di una nazionale che può sorprendere. Federico Ambrosio, Mattia Verona e Giulio Cocco: tutti elementi in grado di accendersi sin da subito, ...

Le azzurre sono state inserite, per quanto riguarda la prima fase, nel Girone B assieme alle padrone di casa dell'Argentina, alla Colombia e alla Germania , mentre nel Girone A vi saranno Spagna, Cile,...E' un debutto da non sbagliare per gli azzurri che affrontano l'avversario più morbido prima della temibile Francia e del Portogallo. In particolare i lusitani sono campioni del mondo in carica e ...Un argento che fa storia. L' Italia Under 19 perde la finale mondiale per 4-1 contro l'Argentina davanti ai quasi 6 mila spettatori che hanno gremito l'Aldo Cantoni, ma fa ritorno in Italia con una me ...