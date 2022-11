Ho preso una cotta per Sarah Altobello si confessa al Gfvip Di chi parla

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 novembre 2022)senza freni. La nuova concorrente del, simpaticissima, adesso potrebbe avere unaper un vippone della casa più spiata d'Italia. Andiamo per gradi. Appena entrata al Gf vip non aveva nascosto una certa simpatia per Attilio Romita, l'ex mezzobusto del Tg1 che sta conquistando tutti. Ora la sosia di Melania Trump rivela qualcosa di particolare a Micol Incorvaia: unaper un inquilino già giovane di lei. E dice: “Sì c'è uno che mi interessa. Lui è più piccolo di me. No! Non sono tutti più piccoli di me, non ho detto la mia età amore. Però io dei messaggi li ho lanciati. Cioè, un po' secondo me potrebbe aver capito. Però io non posso fare tutto. Non so se ha proprio recepito, a dire la verità. Io lo guardo in un determinato modo, però magari lo capisco solo io che ne so. ...