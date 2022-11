Highlights Virtus Bologna-Reggio Emilia 79-65 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilcon glidi79-65, sfida valevole per la sesta giornata del campionato diA1di. Sesto successo stagionale per le vu nere, che approfittano della sconfitta di Tortona e volano al primo posto in solitaria. I ragazzi di Scariolo faticano nel primo tempo, per poi salire in cattedra nella ripresa. Di seguito ilcon le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita. SportFace.