Highlights basket Venezia-Napoli 82-71 | Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 7 novembre 2022) Umana Reyerbatte Geviper 82-71 nella sfida valida per la sesta giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Mitchell Watt, il quale mette a segno 21 punti, che regalano la vittoria a.Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH SportFace.

Eurosport IT

Il video con glidi Brindisi - Tortona 86 - 84 , sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di. Prima sconfitta stagionale per gli ospiti, che cadono sul parquet del ...Glidella sfida tra Tezenis Verona e Dolomiti Energia Trentino, valida per la sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di. Vincono gli ospiti 86 - 92 dopo un tempo supplementare, ... Basket, Serie A ,highlights: Nutribullet Treviso - Germani Brescia 99-92 Il video con gli highlights di Brindisi-Tortona, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...