E' decollato dal deserto del Mojave, in California, lo "Stratolaunch Roc", l'aereo che grazie alla suadi 117 metri - più di un campo da calcio - è l'aereo più grande del mondo. Il jet a sei motori con due cabine di pilotaggio e due fusoliere è lungo 72 metri e pesa 500 tonnellate. Tra ...Ha un'di 24 metri e una capacità di carico utile di 750 chilogrammi. È equipaggiato con il missile Cirit, sviluppato dal produttore statale di missili Roketsan. L'Aksungur potrebbe un ... Ha un’apertura alare di 117 metri, ecco il volo dell’aereo più grande del mondo E’ decollato dal deserto del Mojave, in California, lo “Stratolaunch Roc”, l’aereo che grazie alla sua apertura alare di 117 metri - più di un ...Liguria. Dopo il gruppo di oltre 70 delfini, un altro avvistamento emozionate in Liguria. Questa volta si tratta di una manta, che il medico Andrea Manelli ha potuto ammirare in tutto il suo splendore ...