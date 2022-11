Greta Ferro è la nuova fidanzata di Can Yaman Ecco la verità (FOTO)

(Di lunedì 7 novembre 2022) Canha una relazione con? La realtà è diversa: l’attrice non è ladel collega turco, bensì laprotagonista della fiction El Turco. Ma qualcosa non sembra andare per il verso giusto…cosa succede? Leggi anche: Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, ha avuto un marito italiano (e non...

Can Yaman esi trovano a Budapest per girare la nuova serie tv che li vede protagonisti, ovvero El Turco . Nonostante le premesse dell'attore, sembra che questo impegno sul set stia facendo scaturire ......didi 36 chilometri (dall'altro) che la separa dal deserto. Sharm el - Sheikh sarà blindatissima e sarà praticamente impossibile entrare per chiunque non sia accreditato per la Cop27.non ...Can Yaman e Greta Ferro stanno insieme La realtà è diversa e le fan sono preoccupate per l'attore turco! Cosa succedePresto lo vedremo nei panni del pirata più famoso della televisione e, insieme a un’altra bellissima attrice italiana, Greta Ferro, sarà protagonista della serie El turco. Attualmente si trova a ...