Grande Fratello Vip | Antonella rivede il suo ex fidanzato e Alberto riceve una dolce sorpresa | le anticipazioni

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 7 novembre 2022) Stasera, lunedì 7 novembre 2022, andrà in onda la quindicesima puntata delVip: cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento con Alfonso Signorini? Scopriamo subito leVip,il suo ex eparla del passato: leNel corso dell’ultima puntata sono entrati sei nuovi concorrenti e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.