Golf | PGA Tour | Russell Henley completa l’opera a Mayakoba | suo il World Wide Technology Championship Weekend da dimenticare per Molinari

(Di lunedì 7 novembre 2022) Missione compiuta per. Il 33enne statunitense è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta di unstraordinario, vincendo ilat. Quarta vittoria sul PGAper il nativo della Georgia, la prima dopo un digiuno lungo oltre cinque anni.arrivava a questo ultimo giro con un vantaggio di sei colpi su tutti gli avversari, rendendo sufficiente un round ingestione. Un solo colpo guadagnato oggi, bastevole per arrivare al punteggio totale di -23 che gli vale la vittoria. Seconda piazza per un Brian Harman estremamente costante lungo tutto il: 66 66 67 66, questi gli score round per round dello ...

Chi ha compiuto un importante salto in avanti è l'irlandese Seamus Power . Grazie ad un giro in 63, con i conseguenti 8 colpi guadagnati, Power ha scalato 18 posizioni, piazzandosi in quarta a - 15. ...Francesco Molinari ha chiuso al terzo posto il primo round del World Wide Technology Championship at Mayakoba. Con uno score di 64 ( - 7), il torinese è distante due soli colpi dall'americano Will ...Grave lutto nel mondo dello sport, dove è venuto a mancare una figura rilevante all'interno del settore. È stato un grande campione.Francesco Molinari crolla dopo il terzo giro a Playa del Carmen in Messico in un torneo valido per il circuito americano di golf.