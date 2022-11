Gli Stati Uniti non hanno mai avuto la regola di non ricorrere per primi alle armi nucleari

Leggi su facta.news

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il 6 novembre 2022, durante la trasmissione di Rai 3 Mezz’ora in più, lo storico dell’arte Tomaso Montanari ha fatto riferimento alla notizia secondo cui l’amministrazione americana avrebbe «cambiato la sua dottrina sull’uso della bomba atomica, teorizzando per la prima volta la possibilità di utilizzarla per prima». Si tratta di una notizia falsa. L’intervento di Montanari fa riferimento alla nuclear posture review presentata il 27 ottobre 2022 dal dipartimento della Difesa americano, un documento che ogni amministrazione in carica è tenuta a pubblicare per delineare i casi in cui glifarebbero ricorso ad. A pagina 45 del documento si legge che gli«considererebbero l’uso disolo in ...