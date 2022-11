Gli sbarchi selettivi dei migranti infiammano la politica | scontro tra governo e opposizioni

- L'esecutivo non cambia linea: 'Sono viaggi organizzati e devono essere stroncati' dice il vicepremier Salvini. La maggioranza compatta sostiene l'operato del ministro Piantedosi. Conte: 'Problema ...Dalla città 30 al tram" (1h54min18sec) Maurizio Gaigher (Partito Democratico): "delle navi ong "Bologna si schiera per l'accoglienza" (1h59min29sec) Marco Piazza (Articolo 1): "Mancato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Piantedosi vuole proporre ai paesi europei una doppia opzione: o ripartizione obbligatoria dei naufraghi o, per chi dice no, un contributo economico a chi se ...