Glass Onion – Knives Out | il primo trailer italiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) È stato pubblicato ildi, l’atteso sequel di Cena con delitto –Out, che debutterà al cinema per una sola settimana dal 23 novembre, per poi essere rilasciato in streaming su Netflix dal 23 dicembre Dopo il teaser di un paio di mesi fa, è finalmente uscito ilufficiale diOut, attesissimo sequel di Cena con delitto –Out, il film diretto da Rian Johnson nel 2018 che vede Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc. Quel film ha dato, insieme ad Assassinio sul Nilo e Assassinio sull’Orient Express con Kenneth Branagh nei panni dell’investigatore Poirot, una nuova linfa ironicamente postmoderna all’immortale genere del classico ...

Lucky Red ha voluto offrire una chicca al pubblico italiano rilasciando un nuovo teaser trailer dell'attesissimo Glass Onion - Knives Out. Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di Glass Onion - Knives Out, il sequel di Cena con delitto in cui il detective Benoît Blanc di Daniel Craig va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.