Gkn | dalla padella nella brace Ora il nuovo proprietario Borgomeo vuole spolpare il sito di Campi Bisenzio Mobilitazione ai cancelli

(Di lunedì 7 novembre 2022) Alcune centinaia di persone sono presenti dalle 8 di questa mattina davanti allo stabilimento ex Gkn di(Firenze) in risposta all’appello degli operai, che da oltre un anno presidiano la fabbrica, perché oggi dovrebbe iniziare la sdi alcuni materiali dalche la società Qf, a cui è stata affidata la riconversione industriale delcirca un anno fa, definisce rifiuti industriali. Per gli operai l’iniziativa rappresenta invece un “grave attacco al presidio e all’assemblea permanente dei lavoratori”. Presenti operai, sindacalisti, studenti e anche semplici cittadini insieme a forze politiche e rappresentanti delle istituzioni: tra questi il deputato Pd e ex sindaco diEmiliano Fossi, il consigliere per il lavoro del ...