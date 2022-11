Giulio Maria Corbelli morto | l' attivista Lgbt+ aveva 56 anni | sieropositivo | combatteva lo stigma dell' Hiv

È mortoCorbelli , l'attivista Lgbtqia+ aveva 56 anni. A 31 aveva scoperto di essere sieropositivo . Il giornalista, ex direttore di Gay.tv, da anni era impegnato nelle battaglie contro lo stigma ...Siamo sconvolt e addolorat per la morte improvvisa diCorbelli , un amico, un attivista instancabile, gentile, capace. Insieme a lui e agli amici di Plus Roma e Plus Bologna abbiamo portato avanti tante battaglie, iniziative e progetti. Un ...È morto Giulio Maria Corbelli, l'attivista Lgbtqia+ aveva 56 anni. A 31 aveva scoperto di essere sieropositivo. Il giornalista, ex direttore di Gay.tv, da anni era impegnato nelle battaglie contro lo ...“Giulio Maria Corbelli non c’è più, e il dolore che proviamo ci spinge a ricordare il suo impegno per i diritti di tutte e tutti: a partire dagli ultimi, quelli a cui nessuno pensa, i diseredati, gli ...