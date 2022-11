Gioco di Carte Collezionabili Pokémon | tutto sull’espansione Zenit Regale

Leggi su funweek

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arriverà inil mondo il 20 gennaio 2023 la nuova espansione speciale deldi(GCC),. L’espansione introdurrà diversi stili artistici inediti e illustrazioni peculiari. Con particolare enfasi sullecon illustrazione speciale, tra le quali figurerà per la prima volta un-V ASTRO. L’espansione porterà con sé anche il set Galleria di Galar da 70. Queste hanno per protagonistinormali,-V,-VMAX,-V ASTRO. Non mancherannoAiuto con illustrazioni speciali che mettono in risalto l’unicità di ciascune personaggio ...