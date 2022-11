Ginnastica | Malagò | “Chiedo scusa alle atlete che hanno sofferto Chi ha sbagliato | pagherà”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Come presidente del Comitato olimpico e punto di riferimento dello sport italiano sento l’obbligo di chiederea tutte leed exchea causa di comportamenti inappropriati”. Queste le dichiarazioni di Giovanni, intervistato da “Repubblica”, in meritodenunce di alcune ginnaste della ritmica per delle violenze psicologiche subìte nel corso della loro carriera. “Sono rimasto molto colpito, ovviamente. Bisogna capire, una volta accertati i casi – perché, ricordiamolo, ancora nessun giudice si è espresso – la reale dimensione del fenomeno. Lapiù di altri sport ha nella questione del peso, uno dei suoi aspetti cruciali. Un certo grado di rigore e di ‘durezza’ è inevitabile. Diverso è quando si passa ...

