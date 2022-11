Ginevra Lamborghini | nuovo scivolone imperdonabile | condanna social

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo l’espulsione dal GF Vip,torna a cadere in uno: isono uniti nel “rla” chiedendo la sua esclusione dal programma. Uno dei personaggi più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Caos attorno aper un'uscita infelice che fa riferimento a Chernobyl. La ragazza ha fatto un paragone che non è piaciuto. Dopo il caso di bullismo al GF Vip ai danni di Marco Bellavia,...Confidenze social tra fan enel corso di una diretta. La ragazza ha raccontato qualche aspetto delle sue relazioni Si torna a parlare die, questa volta, non per qualche vicenda legata ...Dopo l'espulsione dal GF Vip, Ginevra Lamborghini cade in uno scivolone imperdonabile: i social sono uniti nel "condannarla" chiedendo la sua esclusione.Ginevra Lamborghini si confessa via social e dichiara di essere eterosessuale ma solo per convenienza. Mentre stava rispondendo alle domande di alcuni fan attraverso le storie Instagram, la sorella di ...