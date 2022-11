Ginevra Lamborghini la spara di nuovo grossa | cosa è successo questa volta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 novembre 2022)è stata una tra i concorrenti più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip 7. Sappiamo tutti che è stata squalificata per una terribile frase detta su Marco Bellavia. Nonostante ciò, sui social, c’è ancora chi la difende. E dall’altro lato abbiamo, invece, chi probabilmente non la perdonerà mai per quanto pronunciato. Certo è cheproprio non riesce a stare lontana dalle critiche visto e considerato che appena poche ore fa ne ha combinata un’altra. Vediamo cos’è, vi anticipiamo che l’hata nuovamente. GF Vip 7,si difende dalle critiche ma lo fa nel peggiore dei modiè ancora nel mirino dei social per la famosa storia del ...