Gf Vip | provvedimento per Antonella Fiordelisi? Lo spoiler di Federica Panicucci | cosa può succedere stasera

Il pubblico dei social non è disposto ad accettare espressioni come 'la uccido' e forse il GFpotrebbe essere d'accordo. Ci sarà undisciplinare per Antonella Fiordelisi stasera ...GF, Edoardo Donnamaria ha bestemmiato I fan sono divisi e alcuni chiedono un. Argomenti trattati GF: Edoardo ha bestemmiato Ecco cosa ha detto Edoardo Donnamaria Edoardo e la bestemmia: i fan sono divisi L'ultima puntata del GFè stata particolarmente ...Antonella Fiordelisi riceverà un provvedimento disciplinare da parte del GF Vip Le anticipazioni insinuano il dubbio, ma la realtà sembra diversa.Grande fratello Vip, gli animalisti contro Nikita Pelizon: denunciata per maltrattamenti per aver tagliato le vibrisse al gatto.