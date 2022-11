GF VIP | Nikita Pelizon lascia in diretta il fidanzato Valerio Tremiterra | c’entra Luca Onestini

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha sempre dichiarato di avere unfuori ad aspettarla; qualche settimana fa il nome dell’uomo misterioso è venuto fuori: si tratta del ristoratore, già visto anche in una puntata di 4 Ristoranti. L’uomo ha fornito ad Alfonso Signorini alcune foto private di lui e della gieffina, per farle mandare in...

Grande Fratello

Pelizon non ha digerito l'azione del suo fidanzato di rendere pubblico il video di coppia che la modella aveva montato poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratellolascia il fidanzato in diretta: la sorella interviene Valerio Tremiterra stava conoscendoPelizon prima del suo ingresso al GF. Il video mandato in onda però, ha creato una ...Da quando è entrata nella casa del GFha sempre detto di avere qualcuno fuori ad aspettarla. Poi si è fatto avanti Valerio Tremiterra , che ha passato al settimanale Chi un video di lui e della Pelizon. Alfonso Signorini ha ... Wilma Goich indaga gli interessi di Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Nikita ha preso una decisione e molla in diretta il suo fidanzato non fidanzato: ecco i motivi e le ultime news dal GF VIP 7 Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, in diretta con Alfonso ...La sorella di Nikita Pelizon, commenta un tweet di Valerio Tremiterra, presunto fidanzato della sorella. L’uomo, che aveva apertamente manifestato la sua nostalgia, si è visto sbattere la porta in fac ...