Gf Vip | Edoardo Tavassi | ' Se pesavi 300 chili' L' accusa all' influencer Oriana Marzoli

GfTavassi confessa: 'Soleil Sorge è il mio sogno erotico', la replica di Onestini fa impazzire il web Gf, l'ironia diTavassi: 'Inutile salutare mia sorella Guendalina, sta ...Tavassi è stato inserito per portare risate e per innescare nuove dinamiche: l'ex naufrago dell'Isola non sta deludendo le aspettative CicloneTavassi al Grande Fratello7. Nonostante il romano abbia fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia solo pochi giorni fa, si è già ambientato che è una meraviglia. Non solo: [...]...Edoardo Tavassi, nella Casa del GF VIP 7, ha aspramente criticato due ex Vipponi senza risparmiare frecciatine.Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi che, al Gf Vip, si è scagliato contro un’altra concorrente, entrata in gioco con lui nella tranche di ...