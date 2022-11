GF VIP | Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli | «La uccido» | ma cosa è successo? C’entra Edoardo

...interviene Valerio Tremiterra stava conoscendo Nikita Pelizon prima del suo ingresso al GF. Il ... Chiacchierando cone Wilma, la concorrente ha precisato: Se abbiamo deciso che tu ...... la replica di Onestini fa impazzire il web Gf, l'ironia di Edoardo Tavassi: 'Inutile salutare mia sorella Guendalina, sta sempre dal chirurgo' GfFiordelisi scoppia in lacrime per ...Al GF Vip scatta il primo “pentagono” ufficiale: i nuovi ingressi seminano il caos nella casa di Cinecittà. Lui, lei e l’altro. Questa è la formula universalmente riconosciuta per definire, per sommi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...