GF VIP | Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli | ‘La distruggerò’ Cosa è successo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Grande Fratello Vip. Si promettevano tanti colpi di scena, soprattutto dopo l’arrivo dei nuovi concorrenti per smuore un po’ le acque dal torpore, ed ecco fatto. L’ingresso di nuove personalità ha creato infinite variabili pazze, grazie alle quali il programma sta mantenendo tutti i telespettatori con il fiato sospeso, con buona pace di Signorini, certamente soddisfatto dell’audience che sta ottenendo nelle ultime settimane di trasmissione. Ecco quale è stato lo scoop degli ultimi giorni sul trend delle ricerche. Grande Fratello Vip, anticipazioni 7 novembre 2022: ospiti, televoto, eliminati, arriva Matteo Diamante?Vs: ”La distruggo” Certamente, che la nuova concorrente del Grande Fratello Vip di origini spagnole stia davvero sulle scatole ad...

Che la nuova concorrente del Grande Fratellodi origini spagnole stia davvero poco simpatica adFiordelisi non è certo un mistero per nessuno. Difatti dal momento in cui Oriana ha consigliato ad Edoardo di continuare il suo ......interviene Valerio Tremiterra stava conoscendo Nikita Pelizon prima del suo ingresso al GF. Il ... Chiacchierando cone Wilma, la concorrente ha precisato: Se abbiamo deciso che tu ...I Vipponi si preparano ad affrontare una nuova giornata: c'è chi prende il sole, chi chiacchiera e chi ha un momento di malinconia ...Entrato il 3 novembre all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, l'ex naufrago, Edoardo Tavassi, ha fatto già parlare di sé! A causare tanto stupore è stata la sua confessione riguardo il suo deb ...