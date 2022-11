GF Vip 7 | anticipazioni stasera 7 novembre | Oriana Marzoli contro tutte | Nikita a rischio

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 che andrà in ondaa partire dalle 21.40 su Canale 5 assisteremo all’eliminazione di uno tra i tre vipponi al televoto, ovvero George Ciupilan, Attilio Romita ePelizon. A rischiare stavolta è l’ex volto del TG1, visto che sia George chesono amatissimi dal pubblico. E propriorischia di trovarsi nell’occhio del ciclone per via delle dichiarazioni di fuoco rilasciate dall’ex Matteo Diamante. GF Vip 2022,nuova puntata:mette zizzania, l’ex diè furioso Intervistato da “Chi”, infatti, Matteo Diamante ha tuonatola ex affermando che si è inventata la sua gelosia patologica, in realtà mai esistita. A tenere banco in puntata sarà ...