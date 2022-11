Germania | chiude in casa la figlia da quando ha 18 mesi per nasconderla al padre | liberata dopo sette anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una bambina di ottoè statadalla polizia tedescaessere stata rinchiusa dalla madre e dai nonni materni per almenoin unaad Attendorn, un piccolo paese di 25mila abitanti tra le colline del Sauerland, a Est di Colonia, in. Il caso è stato scoperto a finembre, ma è stato reso noto solo recentemente. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la bambina non sarebbe mai uscita didaaveva un anno e mezzo: non ha mai frequentato l’asilo, né la scuola e non ha mai giocato con altri bambini. La bambina però sa leggere e scrivere, ma presenta difficoltà a camminare, e una massa muscolare sottosviluppata a causa del mancato sviluppo in ambienti esterni. ...

