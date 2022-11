Gatti tagliato fuori | contro l’Inter nessuno si è accorto di un fatto gravissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 novembre 2022) Federicoha provato in tutti i modi a farsi un nome alno della Juventus, ma purtroppo ormai la situazione è davvero critica. Quando si acquista un difensore giovane dalla Serie B bisogna sempre avere tantissime pazienza, soprattutto perché il salto di categoria potrebbe davvero bloccare chiunque, ma ormai l’avventura di Federicoalla Juventus sembra davvero giunta al capolinea. LaPresseL’euforia e l’entusiasmo attorno alla grande vittoriada parte della Juventus ha portato sicuramente i sereno in casa bianconera non mostrando in alcun modo i lati negativi della serata di domenica. Purtroppo però qualcosa non è andato completamente per il verso giusto, in particolar modo quello che è successo nel primo tempo con Federico, un giocatore che ormai ...