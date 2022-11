Galliani se ne va con Marotta e scherza | “Da oggi sono interista”

... lo sapevo - la risposta di Maldini - ho cercato di fare come mi ha consigliato, di non ... "Quello che ha fatto Paolo nell'ultimo periodo è qualcosa di incredibile,la sua squadra del ......ha fatto una dichiarazione parecchio sconvolgente. Come riportato da TuttoMercatoWeb , all'uscita dall' Assemblea della Lega Serie A , il Dirigente ex Milan è andato via in macchina...Siparietto tutto da ridere al termine dell'Assemblea di Lega Serie A! Protagonisti della vicenda Adriano Galliani e Beppe Marotta!Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è stato premiato come Miglior Dirigente Sportivo al premio Golden Boy 2022 organizzato da Tuttosport e consegnatogli sul palco ...