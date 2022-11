“Gaeta | Città dei bambini” | il progetto per celebrare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022)– “dei” è ilpromosso da Comune die Centro per le Adozioni Internazionali, peril mese dedicato alla Convenzione ONU per i. L’iniziativa, giunta alla II edizione e patrocinata, in virtù dell’alto valore morale e sociale che rappresenta, dall’Autorità Garante per idella Regione Lazio, dall’Unicef – Comitato Latina, da “Terre des Hommes Italia” e dal Comune di Rive d’Arcano (UD), si propone l’obiettivo di far acquisire direttamente aila consapevolezza di avere dei, oltre al ...