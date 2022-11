Fuga di gas nel Genovese | morto stanotte uno dei sei ragazzi coinvolti nell’esplosione del 31 dicembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) E’verso le 4 di stamani al centro grandi ustionati dell’ospedaledi Villa Scassi, a Sampierdarena, uno dei seiavvenuta, il 31scorso, in un appartamento di Molini di Triora, in alta Valle Argentina (Imperia). Si tratta di Leonardo Franza, il più grave, con ustioni sul 60% del corpo. Gli altri ricoverati nello stesso istituto sono in prognosi riservata. All’origine della tragedia c’è unadi gas. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Cina, bimbo di 3 anni muore perdiin lockdown: soccorsi non intervengono senza ...All'origine della tragedia c'è unadi. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo. .Si tratta di Leonardo Franza, il più grave, con ustioni sul 60% del corpo. Gli altri ricoverati sono in prognosi riservata.E' morto verso le 4 di stamani al centro grandi ustionati dell'ospedale genovese di Villa Scassi, a Sampierdarena, uno dei sei ragazzi coinvolti nell'esplosione avvenuta, il 31 dicembre scorso (ANSA) ...