Francia | pedofilia nella Chiesa | indagati per presunti abusi undici vescovi

(Di lunedì 7 novembre 2022)persone, traed ex, sono sotto indagine per presunte violenze sessuali su minori. Lo ha annunciato Eric de Moulins-Beaufort, il presidente della Conferenza episcopale francese, durante una conferenza stampa a Lourdes lunedì 7 novembre. Non è stato rivelato se l’indagine è davanti al tribunale civile o si tratta di una procedura interna alla. Tra le persone coinvolte ci sono personalità di primo piano dellafrancese, tra le quali l’ex vescovo di Créteil Michel Santier – già al centro di uno scandalo persessuali – e monsignor Jean-Pierre Ricard, ex vescovo di Bordeaux. Moulins-Beaufort ha aggiunto che quest’ultimo è già stato riconosciuto responsabile di una «condotta riprovevole» su una minorenne 35 anni fa.conferenza, ...

