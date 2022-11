Francesco Totti festeggia il compleanno del figlio con Noemi Bocchi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022) Festa per i 17 anni per Cristiane ildi Ilary Blasi ehato in un ristorante al mare, a Santa Severa, col papà, le sorelle e. Con loro tanti altri amici ma ovviamente non poteva esserci Ilary Blasi. Per l’ex coppia la guerra è ancora in corso, la famiglia è allargata ma non del tutto. Il ristorante è ancora una volta quello tanto caro all’ex calciatore della Roma, quello in cui la famigliasi è ritrovata tante volte, adesso lui continua a frequentare quel locale dove si sente a casa ma accanto ha la sua nuova compagna.sorridente, vestita di nero, sempre accanto all’ex capitano. Un’altra giornata speciale che dimostra come i figli di ...