FOTO | Rivelato il logo del trentesimo anniversario di Raw | ed è un po’ porno

(Di lunedì 7 novembre 2022) La WWE celebrerà il 30°del suo show di punta, Monday Night RAW, il 23 gennaio 2023, e l’episodio avrà unspeciale. Come condiviso dalla sede, il Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania, lo show sarà apparentemente intitolato “RAW is XXX” in un richiamo all’Attitude Era. All’epoca, lo show si chiamava “RAW is War”. Ilha subito scatenato l’ilarità dei fan che hanno scherzato sulla particolare scelta di intitolare l’episodio XXX, spesso riferito al mondo dellagrafia. Chissà se Val Venis sarà invitato ma soprattutto chissà se questoresisterà fino al 23 gennaio o se la WWE deciderà di sostituirlo per evitare facili battute.