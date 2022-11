Formula E - Ecco la Porsche 99X Electric Gen3

(Di lunedì 7 novembre 2022) Laha svelato le prime immagini ufficiali della 99X, la monopostoche prenderà parte al prossimo Mondiale diE, al via il prossimo 14 gennaio. Con questa vettura laentra ufficialmente nella nuova era dellaE che sarà caratterizzata da auto ancora più leggere e potenti. La 99Xè stata sviluppata alDevelopment Centre di Weissach e per questo battesimo ha girato in Italia, alExperience Center di Franciacorta. Generazione Futuro. Con la presentazione della 99Xha aperto le porte alla terza generazione di vetture dellaE che mira a stabilire nuovi standard di riferimento ...

la Repubblica

... mutano in base allascelta, visto che si può infatti andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e lo storico tredici che mette in palio cifre altissime. Di seguitola schedina ...quali saranno le dieci tendenze per il prossimo anno I social trend I cookies si '... quelli, per intenderci, su cui ha costruito molto del suo successo Tik Tok , saranno lavincente. Più ... Formula 7, ecco le nuove ammiraglie Bmw La Casa di Stoccarda ha tolto i veli alla sua monoposto di nuova generazione, che nella prossima stagione sarà affidata al confermato Pascal Wehrlein e ad un nuovo arrivo, il campione 2019-2020, il po ...L'iniziativa lanciata da Seb prevede l'offerta all'asta di piccoli spazi sui quali i tifosi verranno raffigurati. Il ricavato dell'asta verrà destinato a un'iniziativa che Vettel ha "molto a cuore" ...