Fondazione Milano-Cortina 2026 | Andrea Varnier è il nuovo amministratore delegato

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non è ufficiale, ma lo sarà a breve. Come apprende l’Ansa, infatti, ildellasarà, proposto dal ministro dello sportAbodi ai soci e di conseguenza comunicato al presidente del consiglio Giorgia Meloni, al quale spetta la nomina. A breve arriverà dunque la firma del premier e il 58enne dirigente d’azienda, attualmente ad di Filmmaster Events, riempirà la casella vuota che per settimane ha fatto tanto discutere. SportFace.