Fondazione Angelo Vassallo | “Con tenacia e costanza otterremo la verità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Le Iene hanno fatto un ottimo lavoro evidenziando non solo un diffuso squallore umano ma mettendo in evidenza che molti continuano a vivere in una realtà parallela, dove l’uso della droga e la sua “commercializzazione” vengano considerate una cosa normale, oltre che l’assenza del Sindaco non è dovuta alla sua uccisione ma è come se fosse andato in vacanza. Solo entrando nell’elenco degli indagati di un omicidio così efferato dovrebbe scaturire in loro uno sconvolgimento interiore, invece continuano a vivere una vita normale, come se niente fosse, anzi, ostacolando chi come noi cerca la. Questo è uno dei paradossi di questa storia, ma anche di questa società. Incredibile, si sono perso i fondamenti del genere umano”: ad affermarlo è DarioPresidente della...