Foggia-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Esame di maturità per l’di Massimo Rastelli. Dopo il pareggio con il Catanzaro, condito dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Turris arriva la prova del nove in esterna. I lupi sfidano per il monday night della giornata numero undici del Girone C di LegaPro il. Formazione rinvigorita dopo l’arrivo in panchina del tecnico Fabio Gallo. Dalla sua l’non vuole assolutamente fermare la risalita in classifica. Allo “Zaccheria” sarà una sfida da tripla ma soprattutto che porta indietro la memoria ai fasti di un tempo. I ragazzi di Rastelli potranno contare sul dodicesimo uomo, circa 300 i tifosi di fede irpina che faranno tappa nella cittadina pugliese. Il trainer di Pompei dovrà fare i conti con le assenze di Illanes (squalificato) insieme agli ...