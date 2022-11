Fiorentina vs Salernitana | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I viola per risalire ulteriormente in classifica, i granata per conquistare altri punti salvezza.vssi giocherà mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa, grazie alle due vittorie consecutive, sembrano in netta ripresa dopo un avvio al di sotto delle aspettative. La speranza è di raccogliere 6 punti nelle prossime due partite prima della pausa per i Mondiali. I granata stanno andando oltre i pronostici con 17 punti raccolti. Nel turno precedente sono stati fermati in casa dalla Cremonese in extremis, ma le prestazioni fin qui fornite fanno ben sperare in vista di una salvezza tranquilla. LE ...