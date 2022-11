Fincantieri | ricavi crescono+17% | pesa contesto economico

(Di lunedì 7 novembre 2022)chiude il terzo trimestre 2022 con una buona crescita dei, a 5.315 mln (+17%) rispetto ai primi nove mesi del 2021 (4.536 mln) e in linea con aspettative di crescita per lo sviluppo ...

Quotidiano di Sicilia

chiude il terzo trimestre 2022 con una buona crescita dei, a 5.315 mln (+17%) rispetto ai primi nove mesi del 2021 (4.536 mln) e in linea con aspettative di crescita per lo sviluppo ...Giornata ricca di trimestrali: Anima Holding e Banca. Seguono Intercos, Avio; Pharmanutram EdiliziAcrobatica (); ElEs (). Riflettori su Telecom Italia : La società guidata da ... Fincantieri, ricavi in crescita del 17% a 5,3 milioni al 30 settembre Fincantieri chiude il terzo trimestre 2022 con una buona crescita dei ricavi, a 5.315 mln (+17%) rispetto ai primi nove mesi del 2021 (4.536 mln) e in linea con aspettative di crescita per lo sviluppo ...Profumo: “Il gruppo è solido, crescenti opportunità nazionali e internazionali”. La società dell’aerospazio e difesa chiude i primi nove mesi con un risultato ...