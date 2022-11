Federico Rossi “The King” e la storia degli orologi | cosa è successo? L’accusa è pesantissima

Leggi su donnapop

(Di lunedì 7 novembre 2022), noto anche come The, è indagato per truffa: secondo le indagini, infatti, l’influencer avrebbe messo a punto un intricato sistema di compravendita online dicontraffatti. Ma? Leggi anche: Disperatamente mamma, tutto quello che c’è da sapere su Julia ElleThe? Il...