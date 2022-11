Fatturato record per questa azienda | Meloni tassa gli extraprofitti?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Con l’approvazione del decreto n°21 del 2022 il governo allora presieduto da Mario Draghi ha introdotto la legge sullazione degliper le aziende attive nel settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica e petrolio. Stiamo parlando di un parterre di circa 300 multinazionali che, in questo periodo di continui rincari del costo delle bollette di luce e gas, hanno visto schizzare alle stelle i propri guadagni, a discapito di milioni di famiglie messe in ginocchio dall’aumento del prezzo medio delle fatture. Inizialmente posta al 10% dei guadagni, l’imposizione sugli utili è stata innalzata al 25% con il successivo decreto n°50 del 2022, approvato sempre dall’esecutivo guidato dall’ex capo della Bce. Nelle stime formulate a priori dal ministero dell’Economia, il valore delle entrate per le casse dello Stato avrebbe ...

Primo perché si tratta di unassoluto e secondo perché dietro ogniassoluto ci sono ...che hanno potuto beneficiare dell'agevolazione solo grazie alla sotto - dichiarazione del'.Quest'anno i consumi nazionali di birra sono destinati a superare ilstorico di oltre 35 litri pro capite per un totale generando così un volume diche, considerando tutte le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Call of Duty Modern Warfare 2 ha fatturato 1 miliardo di dollari in soli dieci giorni: si tratta di un risultato incredibile, record per la saga.