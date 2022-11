Fatturato Manchester City quasi da record | +50 milioni e utile da 47 | 5

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilfesteggia per l’importantissimo risultato nel, che nella stagione 2021/2022 ha toccato quota 613di sterline (circa 700di euro), facendo segnare un +50rispetto all’anno precedente e sfiorando ilin Inghilterra, fatto segnare dalUnited nel 2019 (627di sterline). Il risultato evidenzia undi 47,5, e un +77alla voce relativa al saldo del calciomercato. “Nel 2008 ci siamo posti l’obiettivo di diventare un giorno un punto di riferimento per gli altri club e statistiche e risultati dimostrano in vari modi che stiamo iniziando a soddisfare la nostra ambizione di lungo termine”, il ...