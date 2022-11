“Fatevi gli affari vostri” Paolo Bonolis senza freni a Domenica In | si parla della moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022), la verità sul suo rapporto con Sonia Bruganelli. Il conduttore ospite aIn si è lasciato andare incalzato dalle domande di Mara Venier. Pochi giorni faè diventato nonno per la seconda volta. L’annuncio era arrivato nella serata del 23 ottobre con un post su Instagram. “Welcome to the world my new best friend. Sebastiano Silvio born 10/21/22 11 pounds 5 ounces. / Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi”, scrive Stefano al massimogioia. Per, come detto, si tratta del secondo nipote. Nel 2020 infatti era nato Theodore, il figliosecondogenita Martina nata, come Stefano, dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller durato dal 1983 al ...